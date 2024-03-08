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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. غادة عبد الرازق مع "عقرب حقيقي" في كواليس "صيد العقارب"

صدى البلد

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "صيد العقارب.

نشرت النجمة غادة عبد الرازق فيديو من كواليس تصوير الملصق الدعائي لمسلسلها المنتظر "صيد العقارب" المقرر عرضه في رمضان 2024.

وظهرت غادة وهي ممسكة بعقرب ولكنها يتحرك مما يقلقها، وتحدثه طالبة منه الهدوء لكي تتمكن من التقاط الصورة،

وينتظر جمهور "عبدالرازق"، مسلسل "صيد العقارب" الذي من المقرر أن يعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024.
ويتناول مسلسل "صيد العقارب" ظهور غادة عبدالرازق، في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه.

تدور قصة مسلسل "صيد العقارب" للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.


سيعرض مسلسل "صيد العقارب" عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى شاشة cbc.

كما يعرض مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama  في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل "صيد العقارب" بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

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