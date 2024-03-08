بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن العصائر من الأشياء الأساسية على سفرة رمضان خاصة خلال وقت الإفطار، لتعويض مافقده الجسم من سوائل وفيتامينات خلال ساعات الصيام.

وأضاف مروان فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن عدد كبير من الناس يعتقدون أن أنواع العصائر الرمضانية الضارة هى فقط التى يتم شرائها جاهزة وليست التى تعد داخل المنزل.

وأوضح مروان أنه فى بعض الأحيان يتم إعداد العصائر الرمضانية داخل المنزل ولكنها تكن ضارة جدا على الصحية خاصة عندما تكن المواد المستخدمة فى تصنيعها رديئة أو مخلوطة بمواد ضارة .

بعض أنواع العصائر الشائعة فى السوق تتسبب فى تدمير الصحة خاصة عند تناولها بكميات كبيرة وأهمها العصائر البودرة

وأشار إلى أن من أخطر المواد المواد المستخدمة فى صنع العصائر المنزلية هى المشروبات الطبيعية سريعة التحضير كالتمر الهندي والسوبيا والعرقسوس.

وكشف مروان أن هذه العصار تحتوي على جلوكوز ومكسبات لون وطعم تدمر الكبد والكلى والمعدة والمناعة، بل وعند تناولها بكميات كبيرة تعرض الإنسان للإصابة بالسرطان.