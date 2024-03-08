نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية ويحمى من السرطان.. سعره بسيط

يعد الجرجير من أكثر الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية القادرة على حماية الجسم من الأمراض بل والمساهمة فى علاجها.

ووفقا لما جاء فى موقع “ medicinenet” يمتلك الجرجير القدرة على علاج عدد كبير من الأمراض.

يحسن وظيفة الغدة الدرقية

أظهر الجرجير الخام تأثيرًا إيجابيًا على صحة الغدة الدرقية عن طريق تقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية .

يحسن صحة العظام

يحتوي الجرجير على كميات كبيرة من الكالسيوم، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء تطور هشاشة العظام . بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجرجير على مواد كيميائية طبيعية تحفز الخلايا العظمية (خلايا العظام) التي تبني أنسجة العظام.

يحسن البصر

الجرجير غني باللوتين والزياكسانثين، وهي كاروتينات ذات خصائص مضادة للأكسدة. هذين الكاروتينات ضروريان لصحة العين.

إبطاء شيخوخة الجلد

يحتوي الجرجير على فيتامينات A وC، التي تساعد خلايا الجلد على إصلاح نفسها. علاوة على ذلك، فهي تساعد على مكافحة تلف الجلد الناجم عن الشمس والحفاظ على البشرة خالية من العيوب.

مقاومة مرض السرطان

يحتوي الجرجير على فينيل إيثيل إيزوثيوسيانات، الذي يتداخل مع البروتين المهم في تطور السرطان، فهو يطفئ إشارة تسمى العامل المحفز لنقص الأكسجة ، مما يؤدي إلى تجويع نمو الورم السرطاني وإبطاء معدل الانتشار.

السرطان

يقي من الأمراض المزمنة

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الجرجير على تأخير ظهور مرض السكري وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية المزمنة.

يعزز الأداء الرياضي

يحتوي الجرجير على كمية عالية من النترات الغذائية . تساعد النترات على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما قد يعزز الأداء الرياضي.

يساعد على فقدان الوزن

نظرًا لأن الجرجير منخفض السعرات الحرارية ولكنه مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف، فهو رائع لإدارة الوزن .