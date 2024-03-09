انتشال جثة سيدة من البحر اليوسفي في سمالوط بالمنيا.. ما حكايتها؟

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثة سيدة مبلغ بتغيبها منذ يومين من المجري المائي للبحر اليوسفي ناحية إحدى قرى مركز سمالوط تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور علي جثة سيدة تدعى " ث غ " 40 سنه داخل مجرى البحر اليوسفي ناحية إحدى قرى مركز سمالوط كان مبلغ بتغيبها منذ يومين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي اسباب الواقعة وباجراء التحريات الاولية تبين ان السيدة تعانى من مرض نفسى حسب ماذكر احد اهليتها مقدمين التقارير الطبية المثبتة بذلك ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان والذي اثبت في تقريره عدم وجود شبهه جنائية وان الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق" وبمناظرة الجثة لم يتبين وجود آثار عنف أو ضرب بالجسد او اي شبهه من الشبهات الجنائية وأمرت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة وتسليم الجثمان للاهلية.