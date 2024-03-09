عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة سيدة من البحر اليوسفي في سمالوط بالمنيا.. ما حكايتها؟

العثور على جثة سيدة
العثور على جثة سيدة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثة سيدة مبلغ بتغيبها منذ يومين من المجري المائي للبحر اليوسفي ناحية إحدى قرى مركز سمالوط تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور علي جثة سيدة تدعى " ث غ " 40 سنه داخل مجرى البحر اليوسفي ناحية إحدى قرى مركز سمالوط كان مبلغ بتغيبها منذ يومين.

المنيا.. افتتاح 6 مساجد استعدادا لشهر رمضان

رئيس جامعة المنيا يستعرض رؤية تحالف إقليم جامعات شمال الصعيد والخطط المستقبلية

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي اسباب الواقعة وباجراء التحريات الاولية تبين ان السيدة تعانى من مرض نفسى حسب ماذكر احد اهليتها مقدمين التقارير الطبية المثبتة بذلك ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبى على الجثمان والذي اثبت في تقريره عدم وجود شبهه جنائية وان الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق" وبمناظرة الجثة لم يتبين وجود آثار عنف أو ضرب بالجسد او اي شبهه من الشبهات الجنائية وأمرت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة وتسليم الجثمان  للاهلية. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا الإنقاذ النهرى التحريات الاولية البحر اليوسفى العثور علي جثة سيدة تحرر محضر بالواقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

موضوعات متعلقة

المنيا.. افتتاح 6 مساجد استعدادا لشهر رمضان

ترشيحاتنا

أخطاء يجب تداركها.. تعليق مثير من ميدو على أداء الزمالك في كأس مصر

300 ألف جنيه.. انخفاض كبير في أسعار شيري تيجو 3

تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائي منافسات الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

صلاح سليمان: جوميز لا يتحمل مسئولية الخسارة.. وهدف الأهلي تسلل

ريهام سعيد تقدم فقرة أحمد البرنس بموسم الرياض وتشكر تركي آل الشيخ

قلبي خفيف.. ردود فعل غريبة من الناس لو اتعمل فيهم مقلب رامز جلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تقدرش تستغنى عن الأكل .. هذه الأبراج تعانى جدا فى الصيام

حلمي وفهمي والسعدني وهاني فرحات.. نجوم الفن في مبارأة الأهلي والزمالك

فاهمين رمضان غلط.. جمال شعبان يوضح مفهوم خاطئ شائع بين المسلمين

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ