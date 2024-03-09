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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP)، بمرحلتيه الأولى والثانية، موضحاً أنه أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في الدولة ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويتم تمويله من البنكين الدولي والآسيوي، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بـ6 محافظات (الدقهلية - الشرقية - البحيرة - دمياط - الغربية - المنوفية).

وقال الوزير: البرنامج يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

وفى السياق ذاته، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع الجلسة الختامية لبعثة البنكين الدولي والآسيوي، لمناقشة موقف إغلاق المرحلة الأولي من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP)، ومتابعة تقدم الأعمال بالمرحلة الثانية من البرنامج، وبحضور ممثلي وحدة ادارة المشروعات بالوزارة (PMU)، حيث استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته بما توصلت إليه النقاشات والزيارات الميدانية للأعمال التي تم تنفيذها ضمن البرنامج، خلال فترة زيارة البعثة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، خلال كلمته بالجلسة الختامية، أن النجاح الذي حققه البرنامج لا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل، بل امتد إلى رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدفة في البرنامج، لتحسين مستوي الخدمات وضمان استدامة تقديمها، موجهاً بضرورة نقل تلك الخبرات إلى مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الأخرى.

ومن جانبهم، عرض ممثلو البنكين الدولي والآسيوي، ملخص ما تمت مناقشته فى الاجتماعات التنسيقية مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حول الإنجازات التي تم تحقيقها بالمرحلة الأولي من البرنامج، والأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية، كما استعرضوا مخرجات الزيارة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية من البرنامج.

وأشاد ممثلو البنكين الدولي والآسيوي بما تم ويجرى إنجازه بالمرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الإسكان، ووحدة إدارة المشروعات (PMU)، لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، في تنفيذ أعمال البرنامج، مما ساهم في إنجاز الكثير من مستهدفاته، كما أشاروا إلى جودة الأعمال المنفذة، والتواصل المستمر بين جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، وطريقة إدارة حلول لكافة التحديات التي يواجهها تنفيذ البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع، بتوجيه الشكر لكل الجهات المشاركة في تنفيذ أعمال البرنامج ومتابعة نتائجه، مشيراً إلى أن نجاح التنفيذ ناتج عن التنسيق المستمر وتكاتف الجهود، والعمل على متابعة كافة التفاصيل وتقييم الأداء أولا بأول، ومؤكداً  ضرورة استمرار معدلات الأداء في تنفيذ مستهدفات البرنامج، للوصول إلى تحقيق أهداف قطاع المرافق بتوفير خدمات الصرف الصحي المستدامة للمواطنين.

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