تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص بمدينتي العبور و15 مايو

نفذت الإدارات المختصة بجهازى مدينتي العبور و15 مايو، قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ لمخالفة شروط التخصيص والاشتراطات البنائية، تنفيذاً للقانون وحفاظاً على النسق المعماري والحضاري، وذلك بمعاونة شرطة التعمير.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنفيذ قرارات سحب واسترداد بالقطعة رقم 49 محلية "6 ج" بالحي الأول، والقطعة رقم 25 محلية "12 د" بالحي الأول، والقطعة رقم (31&32) محلية "8 ح "بالحي الأول، والقطعة رقم 50 بالمحاجر بالمنطقة الصناعية (ب&ج).

من جانبه، قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه تم تنفيذ قرار سحب واسترداد بقطعة الأرض رقم 396 الكائنة بمنطقة الإسكان العائلى، وذلك تحت إشراف مها محمد، نائب رئيس الجهاز، والإدارات المختصة، وشرطة التعمير برئاسة العقيد شريف السباعى، ومدير إدارة المخالفات ورئيس الحى الرابع.

وطالب رئيسا جهازى المدينتين، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز ومراجعة موقفها الحالي، مشيرين إلى أنه جارٍ فحص رخص البناء لقطع الأراضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لكل قطعة.