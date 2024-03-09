السيسي: حب الأوطان ليس شعارات بل تضحيات حقيقية وعرق وجهد ودماء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم الشهيد.. يوم الأبطال الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة وحملوا الأمانة برأس شامخة وقابلوا ربهم بنفس راضية وتركوا لنا مع آلام الفراق فخرًا ومجدًا سيظل محفورًا وخالدًا في ذاكرة أمتنا”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيقية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم: “شهداء مصر وبريق ضيائها، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام ودليلًا قاطعًا على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وإنما تضحيات حقيقية، عرق وجهد ودماء”.