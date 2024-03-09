أخبار الفن| سر تسريب فيديو احتضار حلمي بكر.. ظهور والد جميلة عوض بعد خضوعه لجراحة

سر تسريب فيديو احتضار حلمي بكر.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور والد جميلة عوض بعد خضوعه لجراحة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار….

نشرت الفنانة نسرين أمين، مقطع فيديو وصور عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس مسلسل بابا جه.

وظهرت نسرين أمين، وهي تحتفل بعيد ميلادها وبجوارها الفنان أكرم حسني، وصناع مسلسل بابا جه، الذين أحضروا لها تورتة بمناسبة عيد ميلادها.

شهد الفيلم التسجيلي ويبقى الأثر، ظهور خاص للنجم الراحل نور الشريف، بعدما تم عرضه خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام، خاصة بين فيلمى الإسكندراني و"أبو نسب"، كما تعرض أفلام “الحريفة، وعصابة عظيمة، ورحلة 404، وعادل مش عادل وليلة العيد ودرويلة والتجربة المكسيكية”.

كشفت المنتجة ليلى الشبح، سر تسريب فيديو احتضار الموسيقار حلمي بكر، الذي تم تداوله عقب وفاته يوم الجمعة 1 مارس الماضي.

وقالت ليلى الشبح في تصريحات لموقع صدى البلد، إنه في تلك اللحظة كان يتواجد مع حلمي بكر زوجته سماح القرشي، وشخص يدعى بسام، مشيرة إلى أن أيهما أو كلاهما من قام بتصوير فيديو احتضار الموسيقار الراحل وتسريبه.

رحلت عن عالمنا اليوم، السبت، والدة الفنان محمود البزاوي، وشيعت جنازتها بمدينة المحلة، ولم تستقر أسرة الفنان الراحل على موعد تلقي العزاء.

حرص المخرج عادل عوض - والد الفنانة جميلة عوض - على طمأنة محبيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا.

ونشر المخرج عادل عوض، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر فيها وهو يمارس الرياضة بعد العملية.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا حول تفاصيل اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدا الأحد، لإعلان التفاصيل القانونية حول حق الملحن الكبير الراحل حلمي بكر بتقديم بلاغ لجهات التحقيق حول ملابسات وفاته.