والد جميلة عوض.. أول ظهور للمخرج عادل عوض بعد خضوعه لعملية جراحية

حرص المخرج عادل عوض - والد الفنانة جميلة عوض - على طمأنة محبيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا.

ونشر المخرج عادل عوض، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر فيها وهو يمارس الرياضة بعد العملية.

وكتب عادل عوض تعليقا على الصورة، قائلاً: «الحمد لله بعد العملية بـ 80 ساعة مليون شكرًا لكل الأصدقاء».

عادل عوض

والد جميلة عوض

تعرض المخرج عادل عوض، والد الفنانة جميلة عوض لأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، وأجرى عملية قسطرة بالقلب.

وكتب شقيقه الممثل علاء عوض عبر فيسبوك:" الحمدلله.. تمت بنجاح عملية الدعامات لعادل عوض والف شكر وتقدير للجميع حبايبي.. ألف شكر".

أعمال جميلة عوض

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة جميلة عوض عرض مسلسل لانش بوكس في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

من جانبه، يواصل المخرج هشام الرشيدي تصوير العمل، حيث انتهى من تصوير أكثر من 80% من مشاهد المسلسل، وبدأ مونتاج الحلقات الأولى منه استعداداً للعرض الرمضاني.

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.