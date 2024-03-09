عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

والد جميلة عوض.. أول ظهور للمخرج عادل عوض بعد خضوعه لعملية جراحية

جميلة عوض ووالدها
جميلة عوض ووالدها

حرص المخرج عادل عوض - والد الفنانة جميلة عوض - على طمأنة محبيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا. 

ونشر المخرج عادل عوض، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر فيها وهو يمارس الرياضة بعد العملية.

وكتب عادل عوض تعليقا على الصورة، قائلاً: «الحمد لله بعد العملية بـ 80 ساعة مليون شكرًا لكل الأصدقاء».

عادل عوض

والد جميلة عوض

تعرض المخرج عادل عوض، والد الفنانة جميلة عوض لأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، وأجرى عملية قسطرة بالقلب. 

وكتب شقيقه الممثل علاء عوض عبر فيسبوك:" الحمدلله.. تمت بنجاح عملية الدعامات لعادل عوض والف شكر وتقدير للجميع حبايبي.. ألف شكر". 

May be an image of ‎1 person, smiling and ‎text that says '‎الشئون الفنية وسينما الشعب وقصر السينما والثقافة السينمائية 1h تتمني الادارة المركزية للشئون الفنية رئیسا وإدارات عامةً ووسطي وكافة العاملين الشفاء العاجل للمخرج الكبير عادل عوض الذي اجري قسطرة بالقلب صباح اليوم الف مليون سلامة‎'‎‎

 

أعمال جميلة عوض

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة جميلة عوض عرض مسلسل لانش بوكس في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

من جانبه، يواصل المخرج هشام الرشيدي تصوير العمل، حيث انتهى من تصوير أكثر من 80% من مشاهد المسلسل، وبدأ مونتاج الحلقات الأولى منه استعداداً للعرض الرمضاني.

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

جميلة عوض عادل عوض المخرج عادل عوض والد جميلة عوض اعمال جميلة عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

تحضيرات المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا تسابق الزمن بالعين السخنة

إيرادات الأفلام.. مفاجأة نور النبوى وحصيلة منى زكى وأحمد العوضى ومحمد إمام

ويبقى الأثر.. ظهور خاص للنجم نور الشريف بالفيلم التسجيلي في الندوة التثقيفية

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

حظي في البنات وحش.. عنبة يكشف سر عدم زواجه حتى الآن

الاحتفال بعيد ميلاد نسرين أمين في كواليس مسلسل بابا جه

في عيد ميلادها.. قصة ضرب أنوشكا من والدها بسبب خروف

تفاصيل جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.. صور

ترشيحاتنا

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

الولايات المتحدة تطلب سرًا من تركيا تمويل الأونروا

هل يُقبل صيام من لا يصلي في رمضان ؟

أمام قبر والده.. كوكا يحتفل بتتويج الأهلي بكأس مصر

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

السيارات الصينية تواجه تهمة التجسس.. وأمريكا تحقق في الأمر

مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة.. ما أبرزها؟

فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ