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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ويبقى الأثر.. ظهور خاص للنجم نور الشريف بالفيلم التسجيلي في الندوة التثقيفية

نور الشريف
نور الشريف

شهد الفيلم التسجيلي ويبقى الأثر، ظهور خاص للنجم الراحل نور الشريف، بعدما تم عرضه خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وشارك في الفيلم التسجيلي ويبقى الأثر الفنان محمد سلام بشخصية الشهيد سيد بسطويسي، والفنان محمود عبد المغني بشخصية الشهيد محمد هارون، كما شهد الفيلم ظهور خاص للمشير طنطاوى بشخصيته. 

فيلم ويبقى الأثر
فيلم ويبقى الأثر
فيلم ويبقى الأثر

فيلم ويبقى الأثر

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليلًا بـ عنوان “ويبقى الأثر”، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

ويبقى الأثر نور الشريف فيلم ويبقى الأثر يوم الشهيد السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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