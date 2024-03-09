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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هموت الحقوني.. ليلى الشبح تكشف سر تسريب فيديو احتضار حلمي بكر

ليلى الشبح - حلمي
ليلى الشبح - حلمي بكر

كشفت المنتجة ليلى الشبح، سر تسريب فيديو احتضار الموسيقار حلمي بكر، الذي تم تداوله عقب وفاته يوم الجمعة 1 مارس الماضي. 

وقالت ليلى الشبح في تصريحات لموقع صدى البلد، إنه في تلك اللحظة كان يتواجد مع حلمي بكر زوجته سماح القرشي، وشخص يدعى بسام، مشيرة إلى أن أيهما أو كلاهما من قام بتصوير فيديو احتضار الموسيقار الراحل وتسريبه. 

وأضافت ليلى الشبح، أنه في الفيديو ظهر حلمي بكر وهو يقول: «هموت الحقوني» ثم مات بعدها، لافتة إلى أن من قام بتصوير الفيديو وتسريبه معدوم الإنسانية. 

وفاة حلمي بكر

من جهة أخرى، حرص هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، وعائلته على زيارة قبر والده في أول جمعة له بعد وفاته، لقراءة الفاتحة والدعاء له.

وانتشرت  حالة كبيرة من الحزن على نجل الموسيقار حلمي بكر خلال زيارته قبر والده في أول جمعة له بعد وفاته، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية بعد صراع طويل جدا  مع المرض.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

 

 

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