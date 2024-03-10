وزير النقل: تصدير حاويات من الأردن عبر مصر إلى 8 دول أوربية وإفريقية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بحضور المهندسة وسام التهتموني وزير النقل الأردني وحازم الحفاظي رئيس مجلس ادارة شركة الجسر العربي للملاحة نائبا عن رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي ومجلس إدارة الشركة أعمال الجمعية العمومية رقم (82) للشركة وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهره حيث تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة وأهم إنجازاتها وخطط عملها، ونتائجها المالية خلال العام 2023.

واستعرض مدير عام الشركة عدنان العبادلة خطط العمل والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لتنفيذ تطلعات ورؤية الشركة المستقبلية، حيث اشار الى ان شركة الجسر العربي استطاعت تحقيق نتائج إيجابية لم يسبق وأن تم تحقيقها خصوصاً في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.

وأوضح أنه في مواجهة هذه التحديات عملت الشركة على تنويع وزيادة مصادر دخلها من خلال تنفيذ استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها البحري والتي ساهمت في تنويع خيارات الشركة التشغيلية من خلال التوسع في سياسة التأجير وتشغيل وحدات أسطولها البحري على خطوط ملاحية جديدة، كما عملت الشركة على استحداث أنماط نقل جديدة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الخط العربي للنقل البري والبحري وبزمن وصول وتعرفة نقل منافسة، وذلك من خلال نقل البضائع بالحاويات المحملة على شاحنات، او من خلال نقل الصادرات العربية بالشاحنات الاعتيادية وإعادة تعبئتها بالحاويات في الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط لغايات تصديرها لوجهتها النهائية على مختلف خطوط الملاحة العالمية.

و تم استعراض حجم الحاويات الصادر المنقولة عبر الخط العربي للنقل البري والبحري عبر خط

العقبة ونويبع والمتجه الى ايطاليا / الجزائر / المانيا / رومانيا / بلجيكا / هولندا / قبرص /السنغال وكذلك الحاويات الواردة عبر من اوربا من (ألمانيا وإسبانيا ) عبر الخط العربي للنقل البري والبحري باتجاه نويبع العقبة ومنها الى الاردن وانه جاري التنسيق لنقل 4 حاويات منتجات غذائية من فرنسا إلى الإسكندرية ثم الى نويبع فالعقبة.

كم تم التأكيد على استمرار الشركة في سياسة تحديث أسطولها البحري حيث تعمل الشركة حالياً على شراء قارب سريع، وباخرة ركاب وشحن (RO-PAX)؛ لتكون إضافة نوعية لأعمال الشركة، ولاستيعاب الطلب المتزايد على حركة نقل البضائع والشاحنات عبر خط العقبة-نويبع والذي يشهد حركة تبادل تجاري نشطة حيث تشير الإحصائيات الى ان شركة نقلت ما يقارب من (14) ألف شاحنة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024، وهو أعلى معدل نقل في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، الأمر الذي يؤكد ان الشركة لعبت دورا أساسيا في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية باعتبارها حلقة الوصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه.

وتم استعراض الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لرفع معدلات الإركاب على بواخر الشركة والتي وصلت نسبة الزيادة فيها الى (23%) مقارنة بالعام 2022، حيث تم العمل على رفع جودة الخدمات والمميزات التي تقدمها الشركة للمسافرين على متن أسطولها البحري، وتوفير نقل امن ومريح، وتقديم خدمات تكاملية وعروض تهدف الى استقطاب فئات جديدة من المسافرين.

وأفاد العبادلة انه بالنظر للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام 2023، ان الشركة ستعمل على زيادة راسمالها من الأرباح المحققة ليصبح (105,000,000) مائة وخمسة ملايين دولار، الأمر الذي يؤكد على مدى قوة وصلابة الشركة المالية.

وشدد وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وان باخرة الشحن الجديدة "أور" التي انضمت حديثاً لأسطول الشركة ساهمت في رفع تنافسية خط العقبة-نويبع، وحافظت على انسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي الذي يربط المشرق العربي بالمغرب العربي، حيث تتميز الباخرة الجديدة بسرعة شحنها وتفريغها التي لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات لشحن ما يقارب من (90) شاحنة.

وأشار إلى أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف الى نقل الصادرات والمستوردات العربية عبر خط العقبة-نويبع ومن ثم براً الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط وبالعكس وأكد على ان المسار الجديد يحظى بدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لما له من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وزيادة حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والمصرية، وان الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات لهذا المسار من خلال رفع جودة الخدمات، وتطوير بيئة العمل، وتوفير العناصر اللازمة لنجاحه، لتكون شركة الجسر العربي الجسر الذي يربط بين الأشقاء العرب كما أشاد الفريق مهندس /كامل الوزير بدور الشركة في توطيد وتوثيق الروابط الأخوية، وتلاحم الشعب العربي من مشرقه إلى مغربه، فهي نقطة مضيئة في العمل العربي المشترك، ومن أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ولها الريادة في صناعة النقل البحري في المنطقة.

وأعرب وزراء النقل عن تقديرهم وشكرهم لإدارة الشركة على جهودهم المميزة والمبذولة للنهوض بهذا الصرح العربي الذي يجسد التعاون العربي المثمر، وأن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة هي فرصة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة.

وأكدت المهندسة وسام التهتموني وزير النقل الأردني ان شركة الجسر العربي تمثل قصة نجاح عربي، وان المشاريع العربية المشتركة يمكن لها ان تحقق النجاح أسوة بالنجاح الذي حققته شركة الجسر العربي، وان الإدارة الجيدة والناجحة لمثل هذه المشاريع العربية المشتركة هي حجر الأساس الذي يتم البناء عليه، كما أكدت على أهمية الاستمرار بالنهج الحالي للمحافظة على هذا الصرح العربي المميز، والذي يعتبر محرك تنموي أساسي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونويبع، وهي حلقة وصل فاعلة بين الدول العربية، وبوابة الأردن التجارية على افريقيا وأوروبا.

وأشادت المهندسة وسام بدور الشركة في مساندة أهلنا في قطاع غزة المحاصر، وذلك من خلال تقديمها لكافة التسهيلات ونقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى أهلنا في قطاع غزة المحاصر، والذي وصل عددها الى أكثر من (650) شاحنة منذ بداية العام الحالي، هذا بالإضافة الى التنسيق المستمر والدائم مع وزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية في القاهره لنقل المواطنين والعرب العائدين من قطاع غزة على متن بواخر الشركة والذي وصل عددهم الى ما يقارب من (242)، فلم يعد خافياً على أحد الدور الهام والمتميز الذي تضطلع به شركة الجسر العربي في خدمة المجتمع المحلي.

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