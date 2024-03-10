رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد الحي السكني الثالث والطرق والمحاور الرئيسية.. صور

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الثالث ( R3 ) في إطار المتابعة المستمرة، وتنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار، بالمتابعة الدائمة للمشروعات.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة الحى السكني الثالث "R3"، تبلغ، 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة بواقع، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير الأعمال المنفذة من قبل الشركات التي تم إسناد العمليات التنفيذية لها، على أرض الواقع، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية، وتنسيق المواقع، ومن ضمنها طريق 9 ومحيط منطقة الماسة، وطريق 11، وطريق 4، وطريق 32، والمناطق المحيطة بها من أعمال تنسيق الموقع، وطرق خدمية، وكذا طريق ٣٢، والمنطقة المحيطة بحديقة الشعب.

وتفقد رئيس الجهاز المنطقة المحيطة بمبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذا منطقة الحي الحكومي، موجهاً بسرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان.