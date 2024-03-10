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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين للمفوضين

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد ، إحالة الدعوى التى تطالب بوقف الانتخابات لمجلس نقابة المحامين لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى على أن تنظر بجلسة ٧ أبريل المقبل.

 

وطالبت الدعوى المقامة من محمد رجب أحمد البرديسي ضد نقيب المحامين، و أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وتطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين فيما تضمنه من عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤ مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وقف العمل بهذا القرار وتشكيل لجنة المنصوص عليها بنص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة ٢ لإدارة العمليه الانتخابية وذلك للبطلان المطلق وإعادة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين من جديد.

 

وكذلك الدعوى رقم: ٧٨/٤٧٢٩٨* المقامة من على السيد على الفيل المحامي ، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والذى تقرر فيه تاجيل عملية الإقتراع الى يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ وما يستتبع ذلك من اثار.


والدعوى رقم: ٧٨/٧٤٣٤٥المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود المحامي ضد نقيب المحامين والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ بدعوة الجمعيه العمومية للمحامين يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعيه العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس لإدارة نقابة المحامين قبل يوم ٢٠٢٤/٣/١٨

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