أحمد موسى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون نقلة للدولة.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "القانون سيكون نقلة للدولة المصرية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "القانون يكشف درجات المحاكمات وإجراءات التقاضي والضمانات الكفيلة لحقوق الناس، وهذه هي الدولة الحريصة على حقوق الناس، وحال حصول أحد المواطنين على حكم البراءة له الحق في التعويض من قبل الحكومة".

وأوضح أن هناك 15 جهة شاركت في إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن مواد مثل الحبس الاحتياطي سيكون الحد الأقصى له عامين فقط طبقا لنوع القضية، مؤكدا: القانون سيكون نقلة للدولة المصرية وهذا ما أكد عليه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

تفتيش المنازل

وأكد أن هذا القانون بمثابة دستور جديد لمصر، ويتوافق مع دستور 2014 والجمهورية الجديدة، موضحا: "في قانون الإجراءات الجنائية الجديد لن يدخل أحد ويفتش المنازل أو الأشخاص بإذن من القاضي فقط".