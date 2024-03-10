في هذا الموعد.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أمريكا مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة لاستمرار حرب الإبادة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أمريكا أرسلت سفينة لإنشاء رصيف بسبب الغاز في تلك المنطقة والاستفادة منه".

وأشار إلى أن مصر لديها مساران لإسقاط المساعدات على قطاع غزة، الأول في مطار العريش والثاني التحالف الدولي، لافتا إلى أن الطائرات يوميا تحمل المساعدات ويتم إنزالها في القطاع.

وفجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "اليومين المقبلين قد يحدث فيهما اجتياح بري لرفح، وقد يبدوا أن التنفيذ غدا، وفق ما صرح به نتنياهو بضرورة القيام باجتياح رفح؛ بداعي القضاء على حركة حماس".

وأوضح أحمد موسى، أن ما يقوله جو بايدن حول ما يحدث في غزة ودعمها غير صحيح، وأمريكا مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة لاستمرار حرب الإبادة.