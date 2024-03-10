مطارات دولية وفنادق فاخرة.. أحمد موسى يكشف خطة الدولة لتنشيط السياحة بسيناء|فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن خطة أن الدولة لتنشيط السياحة في سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: “سانت كاترين الآن تشهد نحو مليوني لـ3 ملايين سائح في العام الواحد، بعد أن كانت مهملة في الماضي”.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين الآن تستحق الزيارة لأيام وليس يوما واحدا، معقبا: أكتر مدينة مصرية انخفاضا بدرجات الحرارة في الشتاء.

وأكد أن الدولة المصرية تتحرك دائما لتطوير قطاع السياحة بمدينة سانت كارتين، من خلال المطارات الدولية، والفنادق الفاخرة، ومطاعم على أعلى مستوى، وكافيتيريات ومولات؛ لتنشيط حركة السياحة العالمية.