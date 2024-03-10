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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس عن اهتمام الحكومة بسانت كاترين: له مردود سياحي عالمي.. فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس

تحدث العالم الأثري زاهي حواس، عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير سانت كاترين.

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مطارات دولية وفنادق فاخرة.. أحمد موسى يكشف خطة الدولة لتنشيط السياحة بسيناء|فيديو

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على مسئوليتي.. أحمد موسى يكشف موعد برنامجه في رمضان| فيديو

وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل الإنشاءات بسانت كاترين منفذة بطريقة على مستوى عالي، ولا يوجد بها تلوث نظري".

وأضاف أن الفنادق نفذت بمستوى عالي، ذلك ما يجذب السائح ليقيم أيام كثيرة في سانت كاترين، موضحا أن اهتمام الحكومة بتنمية سيناء له أهمية قصوى، مع جهود الدولة في إقامة فنادق تتناسب مع البيئة، وإنهاء العشوائيات.

أوضح أن تنفيذ مطار دولي خاص بـ سانت كاترين، سينتهي في 30 يونيو، وسيكون له أثر كبير في تشجيع السياحة الدينية، في جبل موسى وسانت كاترين والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أن الفندق الخاص بـ سانت كاترين به 500 غرفة والمنطقة لها مردود سياحي عالمي، مؤكدا أن اهتمام مصر بـ سانت كاترين منذ القدم، حيث اهتم الفراعنة في قديم الزمن بـ سيناء مع وجود النحاس والفيروز والأماكن الأثرية.

زاهي حواس سانت كاترين الإعلامي أحمد موسى السياحة الدينية برنامج على مسئوليتي تشجيع السياحة تنشيط السياحة فضائية صدى البلد

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