زاهي حواس عن اهتمام الحكومة بسانت كاترين: له مردود سياحي عالمي.. فيديو

تحدث العالم الأثري زاهي حواس، عن اهتمام الدولة المصرية بتطوير سانت كاترين.

وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل الإنشاءات بسانت كاترين منفذة بطريقة على مستوى عالي، ولا يوجد بها تلوث نظري".

وأضاف أن الفنادق نفذت بمستوى عالي، ذلك ما يجذب السائح ليقيم أيام كثيرة في سانت كاترين، موضحا أن اهتمام الحكومة بتنمية سيناء له أهمية قصوى، مع جهود الدولة في إقامة فنادق تتناسب مع البيئة، وإنهاء العشوائيات.

أوضح أن تنفيذ مطار دولي خاص بـ سانت كاترين، سينتهي في 30 يونيو، وسيكون له أثر كبير في تشجيع السياحة الدينية، في جبل موسى وسانت كاترين والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أن الفندق الخاص بـ سانت كاترين به 500 غرفة والمنطقة لها مردود سياحي عالمي، مؤكدا أن اهتمام مصر بـ سانت كاترين منذ القدم، حيث اهتم الفراعنة في قديم الزمن بـ سيناء مع وجود النحاس والفيروز والأماكن الأثرية.