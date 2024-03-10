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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإقبال كبير على تقنين الأوضاع .. أحمد موسى: مصر بها 130 جنسية أجنبية.. فيديو

موسى
موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إجمالي عدد الأجانب في مصر تخطى الـ 9 ملايين فرد.

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أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن مصر بها أكثر من 130 جنسية أجنبية، لافتا: "عدد السودانيين في مصر بلغ بين 4 و5 ملايين فرد، و1.5 مليون فرد من سوريا، و2 مليون فرد من اليمن وليبيا".

أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الحكومة تناشد بسرعة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد المصرية، موضحا أن قرارات توفيق الأوضاع جاءت من قبل رئيس الوزراء.

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن إجمالي تكاليف الأوراق الخاصة بـ تقنين أوضاع الأجانب في مصلحة الجوازات المصرية، ما يقرب من 1000 دولار.

أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الإقبال على تقنين الأوضاع في الفترة الأخيرة كبير، مبينا أنه في حالة عدم الالتزام بتقنين الأوضاع، فسيتم إيقاف كل الخدمات للأجانب الرافضين لتوفيق أوضاعهم.

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