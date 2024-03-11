أخبار التكنولوجيا|مارك زوكربيرج يقترب من ثروة إيلون ماسك.. والذكاء الاصطناعي يسيطر على قطاع الأعمال في أوروبا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد مقاطع الفيديو والصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والمستخدمة في التضليل السياسي هي آفة عام الانتخابات العالمية المزدحم، وتسعى البرازيل جاهدة لتنظيم التكنولوجيا قبل الانتخابات البلدية.

يبدو أن الذكاء الاصطناعي بدأ السيطرة بالفعل على الطريقة التي يعمل بها قطاع الأعمال، حيث توصل تقرير حديث أن أقل من نصف الشركات الأوروبية تساعد موظفيها على تعلم الذكاء الاصطناعي.



تراجعت شركة "Apple" أبل عن قرارها بعدم السماح لمتجر شركة Epic Games، وذلك بعد إقرار قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم السماح للشركة بامتلاك متجر تطبيقات خاص بها على نظام iOS في أوروبا.



حقق مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms، أرباحًا كبيرة خلال هذا العام من خلال منصات الشركة المختلفة فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وثريدز مما ساهم في زيادة ثروته بشكل كبير.



كشف قطب التكنولوجيا والملياردير إيلون ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبًا على أجهزة التلفزيون الذكية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي X.