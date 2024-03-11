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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لمنع التضليل السياسي.. البرازيل تحاول السيطرة على التزييف العميق قبل الانتخابات البلدية

البرازيل تحاول السيطرة
البرازيل تحاول السيطرة على التزييف العميق

تعد مقاطع الفيديو والصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والمستخدمة في التضليل السياسي هي آفة عام الانتخابات العالمية المزدحم، وتسعى البرازيل جاهدة لتنظيم التكنولوجيا قبل الانتخابات البلدية.

 

وفي بلد يبلغ عدد سكانه 203 ملايين نسمة، حظرت السلطات البرازيلية الأسبوع الماضي استخدام تقنية التزييف العميق ووضعت إرشادات لاستخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض الانتخابية.

 

وقالت الأستاذة الجامعية في مجال الكمبيوتر، آنا كارولينا دا هورا لوكالة فرانس برس “يمكن استخدام مونتاج الفيديو للتلاعب بالرأي العام أو تشويه سمعة الأفراد أو التدخل في العملية الديمقراطية”.

 

وأدى التطور السريع للذكاء الاصطناعي، والذي عززه إطلاق ChatGPT عام 2022، إلى هز المشهد عبر الإنترنت وأثار الرهبة والخوف بشأن مستقبل التكنولوجيا.

 

وفي بلد تضرر بشدة من التضليل السياسي، تشعر السلطات بالقلق بشكل خاص من حالات مثل حالة عمدة المدينة الذي تم استنساخ صوته لإنشاء ملف صوتي تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يهين المعلمين في بلديته. كما يجري التحقيق في حالات مماثلة في ولايتين أخريين.

 

وقررت المحكمة الانتخابية العليا التصرف، حيث في الأسبوع الماضي، تم حظر استخدام تقنية التزييف العميق رسميًا في الحملات الخاصة بالانتخابات البلدية.  

 

ويمكن منع المرشحين الذين يتم القبض عليهم وهم يستخدمون تقنية التزييف العميق في الحملة من الترشح أو إلغاء ولاياتهم في حالة انتخابهم.

 

 

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