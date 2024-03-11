أبل تتراجع عن منع Epic Games من امتلاك متجر تطبيقات خاص بها

تراجعت شركة "Apple" أبل عن قرارها بعدم السماح لمتجر شركة Epic Games، وذلك بعد إقرار قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم السماح للشركة بامتلاك متجر تطبيقات خاص بها على نظام iOS في أوروبا.

وتتنافس شركة Epic Games، المطورة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite “فورتنايت”، مع شركتي أبل وجوجل بشأن عمليات الشراء داخل التطبيق منذ سنوات.

وقررت شركة آبل التراجع عن قرارها بعد ادعاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنهم سيحققون في الحظر، حيث قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الصناعة، تيري بريتون إن الاتحاد يبحث إنهاء شركة أبل لمتجر تطبيقات منافس لها خاص بشركة Epic Games.

وحذر بريتون من أنه يمكن لقانون الأسواق الرقمية الجديد الخاص بالاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات شركة أبل.

وقامت كل من جوجل وأبل بإزالة لعبة فورتنايت من متاجرهما عبر الإنترنت في عام 2020 بعد أن أنشأت الشركة Epic Games طريقة لشراء العملة داخل اللعبة التي لا تستخدم نظام الشراء داخل التطبيق.

وقالت الشركة "يرسل هذا إشارة قوية للمطورين بأن المفوضية الأوروبية ستتصرف بسرعة لتطبيق قانون الأسواق الرقمية ومحاسبة حراس البوابة".

وأصبح قانون الأسواق الرقمية قانونًا رسميًا في الاتحاد الأوروبي منذ أيام قليلة، والذي يهدف إلى كبح سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على المنافسة.

ويتطلب القانون من مطوري متجر التطبيقات السماح بتنزيل التطبيقات ومشترياتها من موردي الطرف الثالث.