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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يسيطر على قطاع الأعمال في أوروبا.. ما القصة؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يسيطر على قطاع الأعمال في أوروبا

يبدو أن الذكاء الاصطناعي بدأ السيطرة بالفعل على الطريقة التي يعمل بها قطاع الأعمال، حيث توصل تقرير حديث أن أقل من نصف الشركات الأوروبية تساعد موظفيها على تعلم الذكاء الاصطناعي. 

 

وبحسب ما توصلت إليه منصة الوظائف LinkedIn "لينكد إن" فإن المهارات اللازمة للوظائف سوف تتغير بنسبة 51% بحلول عام 2030، وأن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل على تسريع هذا التغيير.

 

ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن المتوقع أن تتغير المهارات اللازمة للوظائف على مستوى العالم بنسبة 68٪ بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2016. 

 

ومع ذلك، فإن عددا كبيرا من الشركات في جميع أنحاء أوروبا متخلفة في مساعدة القوى العاملة لديها على التدريب على استخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير حديث. تقرير جديد من لينكد إن

 

وقالت المسئولة في لينكد إن، جانين تشامبرلين "بينما يدرك قادة الأعمال أن موظفيهم سيحتاجون إلى مهارات جديدة، فإن أقل من نصف الشركات في المملكة المتحدة، وما يزيد قليلاً عن الثلث في هولندا وفرنسا، يساعدون الموظفين بنشاط على تعلم كيفية استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة". 

 

ويظهر التقرير إلى أن 44% من الشركات في المملكة المتحدة تدعم القوى العاملة لديها لتصبح متعلمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما يزيد قليلاً عن الثلث في هولندا بنسبة 36% وفرنسا بنسبة 38%. 

 

وتحتاج الشركات إلى إعطاء الأولوية لتنمية المهارات، وهناك حاجة محددة بوضوح للشركات لإعطاء الأولوية لتنمية مهارات القوى العاملة لديها حتى تتمكن من التكيف مع المشهد التكنولوجي سريع التغير.

 

 

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