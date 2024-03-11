عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مارك زوكربيرج يقترب من ثروة إيلون ماسك بعد نمو إيرادات ميتا

مارك زوكربيرج يقترب
مارك زوكربيرج يقترب من ثروة إيلون ماسك

حقق مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms، أرباحًا كبيرة خلال هذا العام من خلال منصات الشركة المختلفة فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وثريدز مما ساهم في زيادة ثروته بشكل كبير.  

 

وبلغ إجمالي ثروة مارك زوكربيرج 182 مليار دولار وفقًا لآخر تحديث لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، مما جعله يقترب من ثروة إيلون ماسك الذي أصبح ثالث أغنى شخص في العالم بعد فترة طويلة من المحافظة على لقب أغنى شخص على الكوكب. 

 

وتبلغ ثروة إيلون ماسك حاليًا 189 مليار دولار، حيث كان قد خسر حوالي 40 مليار دولار من ثروته خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وكذلك بداية العام الحالي 2024. 

 

وقد ارتفعت ثروة مارك بسبب أداء منصات ميتا، ثاني أكبر معلن في العالم، وقفز السهم بأكثر من 173 % في الأشهر الـ 12 الماضية، مما منحه قيمة سوقية تزيد عن 1.29 تريليون دولار.

 

وارتفعت إيرادات شركة ميتا إلى 134 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 116 مليار دولار في العام السابق. كما زادت أرباحها إلى أكثر من 39 مليار دولار. 

 

 

 

 

 

 

مارك زوكربيرج فيسبوك انستجرام واتساب ثروة مارك زوكربيرج ميتا ثروة إيلون ماسك مؤشر بلومبرج للمليارديرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

ترشيحاتنا

دعاء أول ليلة في رمضان 2024 .. 3 كلمات يسخر الله لك بها الأرض ومن عليها

مارك زوكربيرج يقترب من ثروة إيلون ماسك بعد نمو إيرادات ميتا

CNN: إدارة بايدن لا تتوقع قيام إسرائيل باجتياح رفح في شهر رمضان

بداية الإمساك ووقت الإفطار.. وما عدد ساعات الصيام واليوم الأطول في رمضان؟

بعد تصريح إرسال الناتو قوات عسكرية إلى أوكرانيا.. ماكرون يزور كييف قريبا

إمام عاشور يشارك صورة مع الداعية مصطفى حسني بأحدث ظهور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

إيما ستون وإيميلي بلانت وسينثيا أريفو.. أجمل إطلالات على ريد كاربت الأوسكار

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ