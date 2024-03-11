مارك زوكربيرج يقترب من ثروة إيلون ماسك بعد نمو إيرادات ميتا

حقق مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms، أرباحًا كبيرة خلال هذا العام من خلال منصات الشركة المختلفة فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وثريدز مما ساهم في زيادة ثروته بشكل كبير.

وبلغ إجمالي ثروة مارك زوكربيرج 182 مليار دولار وفقًا لآخر تحديث لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، مما جعله يقترب من ثروة إيلون ماسك الذي أصبح ثالث أغنى شخص في العالم بعد فترة طويلة من المحافظة على لقب أغنى شخص على الكوكب.

وتبلغ ثروة إيلون ماسك حاليًا 189 مليار دولار، حيث كان قد خسر حوالي 40 مليار دولار من ثروته خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وكذلك بداية العام الحالي 2024.

وقد ارتفعت ثروة مارك بسبب أداء منصات ميتا، ثاني أكبر معلن في العالم، وقفز السهم بأكثر من 173 % في الأشهر الـ 12 الماضية، مما منحه قيمة سوقية تزيد عن 1.29 تريليون دولار.

وارتفعت إيرادات شركة ميتا إلى 134 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 116 مليار دولار في العام السابق. كما زادت أرباحها إلى أكثر من 39 مليار دولار.