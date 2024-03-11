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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الاسكان يشدد على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين

صدى البلد

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع العاملين بمختلف الجهات التابعة للوزارة، بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على مصرنا الحبيبة، والأمتين العربية والإسلامية.

وشدد وزير الإسكان على جميع الجهات التابعة للوزارة، بضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وكذا دفع معدلات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث تتولى الوزارة وجهاتها تنفيذ الكثير من المشروعات، سواء فى مدن الجيل الرابع، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أن شهر رمضان المبارك، هو شهر العمل والإنتاج، وبذل الجهد والمثابرة، وهو شهر الانتصارات والإنجازات، مؤكداً أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد إنجازا كبيراً فى ملف التنمية العمرانية، تعود فوائده على جموع المصريين.

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