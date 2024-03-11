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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ابتكار لعبة فيديو تحسن الذاكرة وسامسونج تطرح أحدث موبايل للفئة المتوسطة ونوكيا تطرح أرخص وتاتش بمصر تشتريه في رمضان

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إيرفراير جديدة عشان رمضان..يستوعب كمية كبيرة من الطعام

أطلقت شركة (فيليبس)  في أوروبا جهاز تحضير الطعام بالهواء الساخن ثنائي السلة "أو ما يعرف بجهاز إيرفراير" والمصنف ضمن سلسلة 3000، وهو جهاز يهدف إلى جعل الطهي أكثر راحة من خلال تزويده بسلتين منفصلتين.

برغم التحذير من مخاطرها.. ابتكار لعبة فيديو تحسن الذاكرة| فما القصة ؟

أثار علماء من  جامعة كاليفورنيا وجامعة رامون لول الإسبانية الجدل وذلك لابتكار لعبة فيديو أشاروا إلى أنها قد تُحسّن ذاكرة كبار السن وذلك بشكل مذهل والحفاظ على  صحة الدماغ تسمى  Labyrinth-VR" بهدف استعادة الذاكرة.

سامسونج تطرح أحدث موبايل للفئة المتوسطة بمناسبة رمضان.. صور

 أطلقت سامسونج هاتفها Galaxy M15 الجديد والمصنف ضمن الفئة الأقل تكلفة، بشكل غير معلن تماما وضمن بعض المناطق. 

وتم رصد الهاتف على موقع سامسونج العراق الرسمي وفي بعض مواقع أخرى بالشرق الأوسط. 

وتتضمن القوائم أي معلومات حول السعر. لكن تم الكشف عن المواصفات والصور الرسمية للهاتف.

أرخص هاتف Nokia بكاميرا وتاتش بمصر تشتريه في رمضان

يعد هاتف نوكيا  الأرخص في مصر، Nokia C21 Plus، بسعر 3800 جنيه مصري. يأتي الهاتف بميزات رائعة بسعر مناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي قوي وبأسعار معقولة.

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