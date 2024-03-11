مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر رمضان

يُعدّ شهر رمضان الكريم فرصة مميزة للنادي الأهلي للتركيز على بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيخوض الفريق خلال الشهر مباراتين فقط في الدوري المصري، بينما ينتظر معرفة منافسه في دوري أبطال أفريقيا بعد إجراء القرعة غداً.

مباريات الأهلي في رمضان

يلتقي النادي الأهلي منافسه البنك الأهلي ببطولة الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام التاسعة ونصف مساءا.

ويخوض الأهلي مباراة ثانية، أمام مودرن فيوتشر في أحد يومي 3 أو 4 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تأجيل لقاء الأهلي في الدوري:

وأعلنت لجنة المسابقات، تأجيل لقاء الأهلي مع إنبي، الذي كان مقرراً إقامته يوم 29 مارس، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة ودية بالإمارات.

فرصة للتركيز على دوري أبطال أفريقيا:

قلة المباريات في رمضان تُتيح للأهلي فرصة للتركيز على بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يسعى للفوز بها للمرة الثادية عشرة في تاريخه.