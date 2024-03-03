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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأندية المرشحة لمواجهة الأهلي.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

صدى البلد

تم الكشف بشكل رسمي عن الأندية الثمانية المتأهلة لدور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2024، حيث يتصدر النادي الأهلي، برصيد 11 لقبًا، قائمة الفرق المتأهلة لهذا الدور الحاسم.

يشهد الدور ربع النهائي تواجد فريقين عربيين، وهما الأهلي والترجي الرياضي التونسي.

قائمة الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا: التصنيف الأول:

  • الأهلي
  • ماميلودي صنداونز
  • أسيك ميموزا الإيفواري
  • بيترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الثاني:

  • سيمبا التنزاني
  • الترجي الرياضي التونسي
  • يانج أفريكانز التنزاني
  • مازيمبي الكونغولي

ولم يُعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" بعد عن موعد قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، لكنه من المتوقع أن تُقام في القاهرة.

أما بالنسبة لمواعيد مباريات دور ربع النهائي، فمن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يومي 29 أو 30 مارس الحالي، بينما ستكون مباراة الإياب في الخامس أو السادس من أبريل المقبل.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة واحدة من الفرق الثلاثة التالية: مازيمبي الكونغولي، الترجي الرياضي التونسي، أو سيمبا التنزاني، في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

أفريكانز التنزاني الاتحاد الإفريقي كاف الأهلي والترجي الاتحاد الافريقي أسيك ميموزا الترجي الرياضي التونسي

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