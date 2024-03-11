بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

بعد خسارة كأس مصر أمام الأهلي، اتخذ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب نادي الزمالك، قرارًا مفاجئًا بإعادة توزيع المهام داخل الفريق، حيث قرر الدفع بعبد الله السعيد، أحد أبرز لاعبيه، في مركز جديد قريب من المرمى.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لصدي البلد، أن جوميز يرغب في الاستفادة من قدرات "السعيد" الهجومية بشكل أكبر، من خلال وضعه في مركز متقدم خلف المهاجم الصريح.

وأشار المصدر، إلي أن هذا التغيير سيمنح "السعيد" المزيد من الحرية في التحرك والتسديد، مما سيزيد من خطورة الفريق على مرمى المنافس.

في الوقت نفسه، يسعى جوميز إلى تخفيف المهام الدفاعية على "السعيد" قدر الإمكان، حيث يرى جوميز أن تواجد "السعيد" في وسط الملعب يحد من إمكانياته الهجومية، ويجعله عرضة للإرهاق بسبب المهام الدفاعية.

وأكد المصدر، أن البرتغالي سيُختبر هذا التغيير الجديد لأول مرة في مباراة الزمالك القادمة أمام الجونة في الدوري المصري.

يُظهر قرار جوميز ثقته الكبيرة بقدرات "السعيد" وإمكانياته، كما يُعول جوميز على "السعيد" ليكون أحد العوامل الرئيسية في عودة الزمالك إلى طريق الانتصارات.