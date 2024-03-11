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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يوصي بضم مدافع ومهاجم للزمالك الموسم المقبل

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن موقف جوميز بعد خسارة الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. جوميز يوصي بضم مدافع ومهاجم للزمالك الموسم المقبل".

كشف الإعلامي محمد فاروق  عن مصير البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي في نهائي كأس مصر.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تثق في قدرات المدير الفني البرتغالي ولا يوجد أي تفكير في رحيله خلال الفترة الحالية خاصة وأنه مازال في بداية رحلته مع الأبيض.

وأوضح أن إدارة الزمالك وضعت أهداف لجوميز من أجل تحقيقها وهي الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية والتأهل لدوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة من أجل الاستمرار في الموسم المقبل.

 

 

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