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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جوزيه جوميز يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة

صدى البلد

حذر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، لاعبيه من خطر زيادة الوزن خلال شهر رمضان ، نتيجة الإسراف في العزومات وتناول الحلويات بشكل مفرط.

وعلم صدي البلد، أن جوميز شدد على أهمية الالتزام بالنظام الغذائي المحدد لكل لاعب، وضرورة تجنب الإفراط في تناول الحلويات خلال شهر رمضان، لتجنب زيادة الأوزان والحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة غدا في مباراة ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري NILE، حيث سيختتم الفريق تدريباته استعداداً لهذه المواجهة مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد الدفاع الجوي.

ويدخل الزمالك هذه المباراة وهو في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وستكون المباراة فرصة للزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في الترتيب.

البرتغالى جوزيه جوميز نادي الزمالك

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