عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينهي استعداده لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشهد المران تخفيف الحمل البدني للاعبين، والتركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعداداً للقاء الجونة المرتقب.

وتقرر تجمع الفريق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، في مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الغردقة في تمام العاشرة والنصف مساءً للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الجونة استعداداً للمباراة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الجونة، غداً الثلاثاء على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

جوردون براون: على المملكة المتحدة الاستعداد للحرب من أجل النمو الاقتصادي

نتنياهو: اتفقت مع بايدن على تدمير حماس والخروح الآمن للمدنيين في رفح

في الخامسة.. أحمد عمر هاشم: الإعداد للرسول محمد بدأ منذ الصغر

أسرار الهجر الجميل في القرآن الكريم .. وزير الأوقاف يوضح

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تستعد لرعب رمضان

تسبب الوفاة.. حسام موافي: حالة واحدة لشرب المياه تشكل خطورة على الإنسان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ