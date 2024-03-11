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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن إصابة أحمد سيد زيزو ومدة غيابه عن الملاعب

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن إصابة زيزو ومدة غيابه عن الملاعب.

وكان قد تعرض أحمد سيد زيزو، لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة القمة بنهائي الكأس أمام النادي الأهلي، والتي توج فيها المارد الأحمر بكأس مصر بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وقال فاروق خلال تصريحات تلفزيونية،:" زيزو تعرض لـ إلتواء في الكاحل ومدة غيابه من 15 لـ 20 يوميا وبالتالي يغيب عن مواجهة الزمالك أمام الجونة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف فاروق،:" مدرب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز ينوي إجراء بعض التعديلات علي الفريق بإعادة السعيد لمركزه الأساسي رقم 10 في الفريق وأيضًا منح العديد من اللاعبين الجدد الفرصة خلال المباريات المقبلة.

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