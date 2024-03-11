اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

كشف الناقد الرياضي حامد وجدي، عن مفاجأة من العيار الثقيل حدثت في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال نهائي الكأس، المباراة التي إنتهت بفوز الأحمر.

وقال حامد خلال حواره مع سيف زاهر بقناة أون، :" إمام عاشور لم يلتق شيكابالا من وقت انتقاله للأهلي إلا في المباراة الماضية ورصدت الكاميرات عاشور وهو يقترب من قائد الزمالك رافعا التيشيرت علي فمه معتذرا لزميله السابق الاباتشي عن التواجد في الأهلي.

وأكد الناقد الرياضي،:" هذا الكلام حدث بالفعل وشيكابالا اظهر اهتمامه لكلام عاشور وطبطب عليه، لافتا إلي أن هذه اللقطة كانت في الدقيقة 82 من عمر المباراة.