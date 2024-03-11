لازم تسيطر على نفسك ..سيف زاهر يوجه رسالة لـ شيكابالا

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة نارية إلى محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تصرفه المثيرللجدل تجاه جمهور الأهلي، عقب نهاية مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «أنا معترض جدًا على لقطة شيكابالا، وأتمنى اللقطة دي متكررش تاني لأن اللقطة دي لا يوجد ليها أي سبب».



واضاف سيف زاهر، رسالة إلى شيكابالا، قائلا: «أنت لاعيب كبير ولازم تسيطر على نفسك لأن اللقطة عندك بحساب».

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد الأول بارك في مدينة الرياضبالمملكة العربية السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023.

والتقطت الكاميرات صورا لـ«شيكابالا»، بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك، وهو يوجه إشارات مسيئة لجماهير القلعة الحمراء، وذلك خلالحفل توزيع جوائز البطولة.