نقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدة

أصدر المجلس الخاص بمجلس الدولة اعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة قرارا بنقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة الى مقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر 10 مارس قرار مجلس الدولة بنقل مقر دوائر القضاء الإداري.



وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية، للعام القضائی 2023 / 20240.

ونصت المادة الأولي على أن تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى ودوائر هيئة مفوضى الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقى ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من 2024/4/1