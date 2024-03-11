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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| نيسان تستدعي 12 ألف سيارة.. أسعار بي إم دبليو 218 I موديل 2024 بمصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت الشركة الأوروبية التي تعمل في مجال صناعة الطائرات عن إصدارها الجديد " Airbus " التي تعمل بشكل كهربائي بالكامل، ويأتي النموذج الأولي ضمن مشروع يحمل اسم "سيتي إيرباص نكست جين-CityAirbus NextGen".

كشفت شركة نيسان في أمريكا الشمالية عن انطلاق حملة استدعاءات لعدد يصل الى 12 ألف سيارة ،  بسبب وجود عطل فني بالسيارات التي تم استدعائها .

سوق السيارات المصري ينتشر به الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي الطرازات الجديدة ، ويقبل المواطنين علي شراء السيارات المستعملة لما يتواجد بها من تكنولوجيات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم .

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم علي الهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاتها بسهولة ، وتوافر قطع غيارها بدون عناء أو تعب .

تقدم شركة بي إم دبليو الكثير من إصدارات السيارات بالسوق المصري بمختلف فئاتها ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تمتلك الكثير من المميزات التكنولوجية المتطورة من ضمنها سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 وتنتمي لفئة السيارات السيدان ، وذلك لتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة .

الطائرة الكهربائية نيسان نيسان تستدعي 12 ألف سيارة هيونداي ماتركس رينو لوجان بي إم دبليو 218 I أسعار بي إم دبليو 218 I

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