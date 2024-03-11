أخبار السيارات| نيسان تستدعي 12 ألف سيارة.. أسعار بي إم دبليو 218 I موديل 2024 بمصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت الشركة الأوروبية التي تعمل في مجال صناعة الطائرات عن إصدارها الجديد " Airbus " التي تعمل بشكل كهربائي بالكامل، ويأتي النموذج الأولي ضمن مشروع يحمل اسم "سيتي إيرباص نكست جين-CityAirbus NextGen".

كشفت شركة نيسان في أمريكا الشمالية عن انطلاق حملة استدعاءات لعدد يصل الى 12 ألف سيارة ، بسبب وجود عطل فني بالسيارات التي تم استدعائها .

سوق السيارات المصري ينتشر به الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي الطرازات الجديدة ، ويقبل المواطنين علي شراء السيارات المستعملة لما يتواجد بها من تكنولوجيات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم .

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم علي الهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاتها بسهولة ، وتوافر قطع غيارها بدون عناء أو تعب .

تقدم شركة بي إم دبليو الكثير من إصدارات السيارات بالسوق المصري بمختلف فئاتها ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تمتلك الكثير من المميزات التكنولوجية المتطورة من ضمنها سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 وتنتمي لفئة السيارات السيدان ، وذلك لتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة .