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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة : الله وصف نفسه بـ 240 صفة في القرآن

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، يبحث كثير من الناس ويسأل "هل دين الإسلام دين صحيح يعتمد عليه.. قامت عليه الأدلة وتقريبا كل المسلمين في العالم يجيبون على هذا السؤال بـ"نعم" هو دين صحيح والسؤال الذي بعد ذلك "لماذا أنت مسلم" وكان هذا السؤال عنوان لبعض الكتب الكثيرة للحديث عن الدين والإسلام.. والإسلام دعا وأجاب لنا عن كل الأسئلة الفلسفية التي شغلت بال الناس عبر القرون.. ولما يأتي دين ليجيب على كل هذه الأسئلة فإنه يقدم لنا برنامجا واسعا تطمئن إليه النفوس في إطار الإجابة عن الأسئلة المختلفة منذ بدء الخليفة مثل "من أين نحن؟".. و"من الذي خلقنا".. والله سبحانه وتعالي إذا قال للشئ كن فيكون والله أجاب على سؤال حائر لدي البشرية حول من نحن.

وأضاف جمعة خلال برنامجه الجديد"نور الدين " المذاع على القناة الأولى المصرية،  قائلا: الله أجاب على سؤال حائر لدي البشرية حول من نحن.. والله سبحانه وتعالي وصف نفسه بأكثر من 250 صفة في القرآن الكريم وأكثر من 260 صفة في سنة النبي الأمين".

وأكمل: "مجموع الاثنين بعد حذف المكرر أكثر من 240 صفة.. أنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار.. ووصف الله سبحانه وتعالي من كل جانب.. ووجدنا أن الله عظيم جبار وفيها جمال هو الرحمن الرحيم الغفور ووجدنا فيها كمال الأول والأخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء محيط.. هناك كمال في صفات الله سبحانه وتعالي.. والله عندنا أراد ان يخاطبنا كانت البداية "بسم الله الرحمن الرحيم".. كأنه يطمئن حالنا ويهدي بالنا وخطاب فيه نوع من أنواع الرفق واللين".

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