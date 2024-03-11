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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 2.. مي عمر تعطي زوجها 8 ملايين جنيه

مسلسل نعمة الأفوكاتو
مسلسل نعمة الأفوكاتو

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الثانية مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024. 

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل نعمة الأفوكاتو بحصول نعمة (مي عمر) على 10 مليون جنيه أتعابها من رجل الأعمال بعد براءة ابنه ياسين الألفي (عماد زيادة)، وتقرر نعمة أن تتقاسم المبلغ مع زوجها صلاح (أحمد زاهر) ووالدها سعيد أبو علب (كمال أبو رية). 

تعطي نعمة زوجها صلاح مبلغ 8 ملايين وتخبره بأنه ربح قضية الوقف، وتعطي والدها مبلغ مليون جنيه، ولكن نعمة تجد بعد ذلك مواقف أنانية من زوجها. 

تحصل نعمة على عرض من ياسين كمال الألفي (عماد زيادة) ووالده بتولي إدارة الشئون القانونية لشركاتهم براتب 200 ألف جنيه شهريا فترفض في البداية ولكن تقبل بعد ذلك على سبيل التجربة. 

يقوم صلاح باللهو بفلوس زوجته نعمة وصرفها بشراء سيارة له والسهر في الكباريهات وفتيات الليل ويتم القبض عليه في قضية آداب، وتتفاجئ نعمة به في قسم الشرطة خلال تواجدها هناك لتخرج ابن سيدة فقيرة من قضية، وتختتم أحداث الحلقة. 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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