التنمية السياحية تعتمد مشروع موازنة الهيئة بإيرادات إجمالية تتجاوز 1.7 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء المجلس، مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، بإيرادات إجمالية قدرت بمبلغ 1.737.5 مليار جنيه، وصافي ربح بمبلغ 1.130 ميار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام المالى السابق.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود الهيئة خلال الفترات السابقة لتعظيم الإيرادات فى إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحى، واستمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80 % حال السداد حتى 31/3/2024، وما كان له من أثر إيجابي فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية، حيث بلغت الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2023/2024، مبلغ 1.467 مليار جنيه، وهو ما يمثل الإيرادات المستهدفة بنسبة 100 % تقريباً.

وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي الحالي ونتائج المتابعات الميدانية الدورية لجميع المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية، حيث وصلت الطاقات الإيوائية المفتتحة حالياً إلى 103 آلاف و500 غرفة فندقية، و103 آلاف وحدة إقامة سياحية مفتتحة، إضافة إلى 91 ألف غرفة ووحدة إقامة جارٍ تنفيذها.

ووجه الوزير، الجهاز التنفيذي للهيئة، بسرعة دراسة الطلبات الحالية المقدمة من شركات التنمية والاستثمار لتخصيص مساحات أراض جديدة بمواقع التنمية، وإعمال معايير المفاضلة اللازمة تمهيداً للعرض، مع تطبيق المنظومة المقررة بشأن شراء شركات التنمية والاستثمار السياحى مددا زمنية إضافية لاستكمال عناصر ومكونات مشروعاتها حال انتهاء البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الزمنية الممنوحة.