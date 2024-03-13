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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم في قضية قـ.اتل شقيقته عروس بورسعيد

صدى البلد

تصدر اليوم محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، حكمها على المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد .

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم في جلسة 15 يناير الماضي إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست اليوم 11 مارس المقبل للنطق بالحكم.

ووصفت النيابة العامة في مرافعتها الجلسة الماضية الجريمة إنها جريمة لا تقدم عليها الدواب، مضيفة:"أبشع جريمة عرفتها الانسانية حيث تجرد المتهم من جميع مشاعر الانسانية وتعدى على شقيقته بوحشية ولكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم"، مطالبة بمعاقبة المتهم بالاعدام.

وتعود أحداث الواقعة شهر سبتمبر من عام 2023، والمتهم فيها: محمد نبيل السيد، يبلغ من العمر 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

محكمة جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد

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