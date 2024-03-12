رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة يفتتح معرض أهلاً رمضان

افتتح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، وقيادات حزب مستقبل وطن بالأقصر، معرض أهلاً رمضان بالحى السكنى الثانى بجوار سوق إسكان الشباب والمستقبل ووحدة طب الأسرة، لخدمة أبناء المدينة، والمدن المجاورة، وذلك استكمالاً للتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة، ومنظمات المجتمع المدنى، لتوفير أوجه الدعم لسكان المدينة .



وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أن الهدف من افتتاح تلك المعارض بمدينة طيبة الجديدة، لتوفير السلع الغذائية للسكان، ورفع العبء عن كاهل الأسرة بأسعار مخفضة لكافة السلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، والتى تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية فى هذا الإطار .



وفي سياق متصل، شهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، ماراثون الدراجات الهوائية الذى نظمته كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بالجامعة، والمسمى بـ "الأسبوع الأخضر" بمشاركة طلاب جامعة الأقصر، وأعضاء هيئة التدريس.



وانطلق الماراثون في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث كانت نقطة البداية من بوابة مدينة طيبة إلى كلية السياحة والفنادق.

وفى نهاية الماراثون تم تقديم درع جامعة الأقصر وشهادة تقدير إلى رئيس الجهاز، تقديراً للجهود المبذولة في دعم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتشجيعاً للأنشطة الرياضية والطلابية التي تنظمها الجامعة بالمدينة.