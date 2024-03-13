افتتاحية قوية لفيلم Kung Fu Panda 4 في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم Kung Fu Panda 4 افتتاحية قوية في شباك التذاكر العالمي بعد طرحه نهاية الأسبوع الماضي، ووصل مجموع إيراداته إلى أكثر من 81 مليون دولار عالميا.

ووصلت إيرادات Kung Fu Panda 4 في البوكس أوفيس الأمريكي إلى 58 مليون دولار، وتصدر قائمة الأفلام الرابحة نهية الأسبوع الماضي بالتزامن مع حفل الأوسكار.

فيلم Kung Fu Panda 4 من بطولة أوكوافينا، جاك بلاك، برايان كرانستون، جيمس هونج، فيولا ديفيس، داستان هوفمان، كي هيو كوان، وإخراج مايك ميتشيل.

تدور أحداث فيلم Kung Fu Panda 4 حول بو الذي عين قائدا روحيا لوادي السلام، وخرج في رحلة بحث عن محارب تنين جديد وتدريبه، في الوقت الذي يواجه فيه خطط الساحرة الشريرة لإعادة استدعاء جميع الأشرار الرئيسيين الذين هزمهم بو في الأجزاء السابقة.

في الوقت نفسه تصاعدت إيرادات فيلم Dune: Part Two وبلغت عالميا حوالي 370 مليون دولار، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي 157 مليون دولار بعد حوالي أسبوعين من طرحه.

حقق الجزء الأول منه 400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصد 10 ترشيحات في قوائم الأوسكار بما فيها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس، لكن لم يتمكن مخرجه من الانضمام لقائمة أفضل مخرج.

وتلعب فلورنس بيو التي تبلغ من العمر 26 عاما دور الأميرة إيرولان كورينو أحد أفراد العائلة المالكة التي تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذي يلعب دوره تيموثي شالاميت، ومن المتوقع أن يكون دورها كبيرا ومؤثرا في العمل.

ضم الجزء الأول من Dune أسماء كبيرة من نجوم هوليوود على رأسهم زيندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولينن، ديف باتيستا، خافيير بارديم وغيرهم.