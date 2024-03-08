بعد أسبوع من عرضه.. تعرف على الإيرادات العالمية لفيلم Dune: Part Two

تصاعدت أرقام إيرادات فيلم Dune: Part Two بشكل كبير خلال أسبوع من طرحه في دور العرض العالمية، وبلغت أرقامه حوالي 200 مليون دولار داخليا وخارجيا.

اقترب فيلم Dune: Part Two من تحقيق حوالي 100 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، بعدما خرج أبطاله في حملة دعاية عالمية وجولة لعرض الفيلم في عدد من الدول.

حقق الجزء الأول منه 400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصد 10 ترشيحات في قوائم الأوسكار بما فيها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس، لكن لم يتمكن مخرجه من الانضمام لقائمة أفضل مخرج.

وتلعب فلورنس بيو التي تبلغ من العمر 26 عاما دور الأميرة إيرولان كورينو أحد أفراد العائلة المالكة التي تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذي يلعب دوره تيموثي شالاميت، ومن المتوقع أن يكون دورها كبيرا ومؤثرا في العمل.

ضم الجزء الأول من Dune أسماء كبيرة من نجوم هوليوود على رأسهم زيندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولينن، ديف باتيستا، خافيير بارديم وغيرهم.