Dune: Part Two يتصدر شباك التذاكر الأمريكي ويحقق 82 مليون دولار

تصدر فيلم Dune: Part Two شباك التذاكر بعد يومين من طرحه رسميا في دور العرض الأمريكية، وحقق حوالي 82 مليون دولار إيرادات.

Dune: Part Two فيلم للمخرج دينيس فيلنوف تسبب في هزة قوية في البوكس أوفيس الأمريكي، في أول ظهور محلي له، وهو عمل ذات ميزانية إنتاج ضخمة.

حصل فيلم Dune: Part Two على مراجعات وتقييمات إيجابية بصورة كبيرة، وفاقت إيراداته توقعات شركة وارنر براذرز التي توقعت أن يحقق حوالي 65 مليون دولار فقط في انطلاقة عرضه.

وفي شباك التذاكر العالمي، حقق الفيلم حوالي 97 مليون دولار ليصل مجموع إيراداته إلى 180 مليون دولار والرقم في ازدياد.

حقق الجزء الأول منه 400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصد 10 ترشيحات في قوائم الأوسكار بما فيها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس، لكن لم يتمكن مخرجه من الانضمام لقائمة أفضل مخرج.

وتلعب فلورنس بيو التي تبلغ من العمر 26 عاما دور الأميرة إيرولان كورينو أحد أفراد العائلة المالكة التي تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذي يلعب دوره تيموثي شالاميت، ومن المتوقع أن يكون دورها كبيرا ومؤثرا في العمل.

ضم الجزء الأول من Dune أسماء كبيرة من نجوم هوليوود على رأسهم زيندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولينن، ديف باتيستا، خافيير بارديم وغيرهم.