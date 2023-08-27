تأجيل طرح فيلم Dune الجزء الثاني إلى 2024

تقرر تأجيل طرح فيلم Dune الجزء الثاني مثل عدد من الأفلام التي كان متوقع عرضها في نوفمبر المقبل، إلى عام 2024، نتيجة تأثير الإضراب المستمر منذ فترة من قبل الكتاب وانضمام نقابة الممثلين إليه في أمريكا.

الجزء الثاني من فيلم Dune المنتظر منذ حصول نسخته الأولى على عدد من جوائز الأوسكار، تأجل للعام المقبل، بعدما كان مقررا طرحه يوم 3 نوفمبر المقبل.

خصصت شركة وارنر بروس ميزانية كبيرة للجزء الثاني من Dune الذي من المتوقع أن يحقق نجاحا أكبر من نسخته الأولى، وحدد له موقع جديد للعرض يوم 15 مارس 2024.

حقق الجزء الأول منه 400 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصد 10 ترشيحات في قوائم الأوسكار بما فيها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس، لكن لم يتمكن مخرجه من الانضمام لقائمة أفضل مخرج .

وستلعب فلورنس بيو التي تبلغ من العمر 26 عاما دور الأميرة إيرولان كورينو أحد أفراد العائلة المالكة التي تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذي يلعب دوره تيموثي شالاميت، ومن المتوقع أن يكون دورها كبيرا ومؤثرا في العمل.

ضم الجزء الأول من Dune أسماء كبيرة من نجوم هوليوود على رأسهم زيندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولينن، ديف باتيستا، خافيير بارديم وغيرهم.

شاركت فلورنس بيو مؤخرا في عدد من الأعمالمنها دور يلينا رومانوف شقيقة ناتاشا رومانوف التي لعبت دورها سكارليت جوهانسون في فيلم مارفل وديزني Black Widow، وترشحت لأوسكار أفضل ممثلة مساعدة من قبل عن دورها في فيلم Little Women.