اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

يمكن كسر الأصناف التقليدية فى أول رمضان بصينية لازانيا باللحمة المفرومة خاصة أنها أسهل فى التحضير من المحشي وصواني الدجاج وفى نفس الوقت مذاقها شهي

نقدم لكم طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير لازانيا باللحمة المفرومة

مكرونة

لحم مفروم

بصل

ثوم

طماطم

أعشاب

زيت

دقيق

زبدة

لبن

ملح

فلفل أسود

كمون

سبانخ

فلفل ألوان أو رومى

مرقة

صلصة طماطم



طريقة عمل لازانيا باللحم المفروم:

* اسلقي شرائح اللازانيا “ نصف سلقة” في ماء مغلي وزيت.

* افرمي البصل مع الثوم والفلفل الألوان فى الكبة ثم شوحيهم في طاسة بها زيت ساخن على الهواء مع ملح وكمون وفلفل أسود مكعب مرقة مطحون " حسب الرغبة.

* اضيفي اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود وقلبي قليلا ثم ضعي صلصة الطماطم والسبانخ الطازج في حلة أخرى ضعي الزبدة مع الدقيق واللبن لعمل الباشميل.

* ادهني الصينية بالزبدة ثم ضعي القليل من الباشميل ثم رصي شرائح اللازانيا ثم الحشو ثم شرائح اللازانيا ثم الباشميل ثم ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها وتقدم.

