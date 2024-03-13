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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ألفت إمام لـ"صدى البلد": كامل العدد بيسلط الضوء على مشاكل الجيل الحالي

ألفت إمام
ألفت إمام

قالت الفنانة ألفت إمام أن مسلسل “كامل العدد” هو مسلسل فكرته هامة لأنه يسلط الضوء على مشكلات الجيل الحالي التي ترتبط بنسيج العائلة ، وكيفية وضع الحلول المناسبة لها . .

وأضافت ألفت إمام فى حوار خاص ل “صدي البلد”: أن وجود جزء ثاني من مسلسل كامل العدد ، يكشف عن الكثير من المفاجآت المختلفة التى لم يشاهدها الجمهور فى الجزء الأول وأن فكرة وجود أى أجزاء أخري من نفس العمل تعتمد على قماشة العمل والقائمين عليه ، وهل فى أمكانية لتشبيك خطوط أخري جديدة لتستوعب موضوعات جديدة على نفس الخطي أم لا وحتى أن كان للموضوع جوانب سلبية لكن بوجود مخرج ومنتج متميز ينجح الأمر بسهولة .

وأستكملت ألفت إمام حديثها ، معلقا: على سبيل المثال الراحل أسامة أنور عكاشة تفوق فى أجزاء مسلسل “ليالي الحلمية” و “الشهد والدموع” وكان الجمهور يشاهدها بشغف.

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ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:
ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

 

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