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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلويات الطسطوسة.. أحدث تريندات رمضان 2024| شاهد

حلويات رمضان الجديدة
حلويات رمضان الجديدة

 تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أكلة اسمها الطسطوسة وهى إحدى الحلويات الشرقية الجديدة التى ابتكرها محل شهير.

تعد الطسطوسة أحدث ترندات رمضان 2024 وهى عبارة عن ميكس من الحلويات الشرقية والغربية .

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والطسطوسة عبارة عن طبق كبير يتكون من عدة طبقاتوهى الكريم بورليه ثم كيكة بالزبدة ومسقية شربات وزبدة وعليها طبقة من الكريمة والقشطة ولم تنتهى الطسطوسة إلى هنا بل يوضع عليها طبقة كنافة محمصة  بالسمنة البلدي وكيندر بوينو أصلي ونوتيلا بندق أو كريمة لوتس .

الطسطوسة
الطسطوسة

 ويمكن تغيير الطبقة العلوية من الطسطوسة بأى شئ غير النوتيلا أو الكريمة أو إضافته عليهما وأشهر الإضافات المانجو ويبدأ سعر الطسوسة من 200 جنيه مصري.

وتعد الطسطوسة ليست أولى الأفكار الجديدة التى تظهر فى رمضان ففي السنوات الأخيرة ظهرت فى كل عام ابتكارات جديدة لمختلف الحلويات الشرقية أشهرها الكنافة الريد فيلفت والقشطوطة والكنافة الغرقانة والكنافة الشرقانة والمتدلعة

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