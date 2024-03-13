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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاقتحام بيلجورود وكورسك

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة أوكرانية لاقتحام بيلجورود وكورسك.

وقبل قليل، حثت قوات المتطوعين الروس الداعمة لكييف، المدنيين على مغادرة بيلجورود وكورسك، مهددة بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف عسكرية في المدن الحدودية الروسية.


ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت المجموعات الثلاث المكوّنة خصوصا من مواطنين روس، في بيان مشترك بعد يوم على إعلانها السيطرة على قرية في منطقة كورسك الروسية :"ندعو السلطات المحلية للمحافظة على حياة البشر وبدء إخلاء مدينتي كورسك وبيلجورود".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير قواتها 3 مدافع ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول بدء إطلاق النار، في موقع واحد.

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية عادة بتفريق وتمويه مدافعها الذاتية الدفع ومدافع الهاوتزر قبل استخدامها.

ومع ذلك، بعد أن تفاقم الوضع على الجبهة بشكل حاد بالنسبة لتشكيلات قوات نظام كييف المسلحة، فإنها تستخدم هذه المعدات دون أي استعداد تقريبًا، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى خسائر كبيرة. لذلك، يتم تلقي معلومات كل يوم من خط الاتصال القتالي حول تدمير مدافع تابعة لقوات نظام كييف، بمختلف الأنواع.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لمركبات أوكرانية مدمرة اكتشفها جنود روس، بالقرب من إحدى الغابات، حيث تعرض مدفع "غفوزديكا" لأضرار جسيمة واحترق من الداخل. وبعد ذلك، لا يصبح هذا المدفع المدمر صالحا حتى لقطع الغيار.

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